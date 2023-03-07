TrendForce表示，繼1月中國電動車銷量下滑後，2月需求恢復緩慢，預計2月中國電動車市場銷量月增約20％，由於終端市場需求恢復不如預期，電動車動力電池業者維持低庫存採購策略，在上游供給能力提升而下游需求成長放緩的情況下，動力電池暫時處於供過於求。

下游需求不振、上游材料價格下滑，TrendForce表示，2月鋰離子電池電芯價格持續走軟，車用方形三元電芯和鐵鋰電芯均價月跌約3％～4％，軟包型三元動力電芯均價月跌約4％，儲能電芯方面，2月磷酸鐵鋰儲能電芯市場均價月跌3％，消費電池電芯方面，在終端市場持續低迷下，鈷酸鋰電芯2月均價9.7人民幣／Ah，月跌2％。

TrendForce表示，近期中國動力電池龍頭寧德時代正在向下遊客戶推行「鋰礦返利」計畫以實現電池降價，祭出碳酸鋰以20萬人民幣／噸進行優惠結算，而目前碳酸鋰均價仍超過37萬人民幣／噸。與此同時，中國其他電池廠商也在跟進電池降價計畫，採取包括要求上游供應商配合降價等措施，以目前終端市場需求恢復仍較為緩慢，隨著動力電池成本的下降，預計3月份動力電池價格將進一步下滑。