女星Apple（黃暐婷）出身自節目《我愛黑澀會》，節目收官後她憑著出眾外貌和風趣談吐，依舊活躍於各大綜藝節目，另外與牙醫男友趙國翔也穩定交往多年，事業、感情兩得意。Apple不久前因為發文抱怨男友生病掛急診沒病床躺引起爭議，還被網友砲轟，沒想到近日一起上節目被問到兩人進一步打算，他竟表示要存款9位數才結婚，連主持人小S都傻眼。

Apple在2020年認愛帥哥牙醫趙國翔，兩人以結婚為前提交往，因此何時籌備婚事一直受到關注；最近Apple與趙國翔攜手到小S節目《小姐不熙娣》當來賓，小S當場問他「有要進一步（結婚）的打算嗎？」趙國翔說自己還在存錢，更謙虛表示「還沒有存夠」。

趙國翔被問到有沒有結婚打算，他說要存款9位數才夠。（圖／摘自《小姐不熙娣》YouTube）

對此小S追問趙國翔「要存到多少才夠？幾位數？」沒想到他覺得要9位數，Apple在一旁還伸出手指算9位數，助理主持人派翠克不敢置信地說「億喔」，小S立刻脫口虧趙國翔，「你根本是不想娶她」，讓他尷尬地直搖頭；沒想到連Apple本人也有點困惑了，懷疑地問「9位數耶，你賺得到嗎？」

不少網友看了Apple男友表示要存款9位數才結婚，對於她日前為了趙醫師生病發文抱怨反遭砲轟，都替她感到心疼，更有網友不抱樂觀態度地說，「我朋友也說要存夠錢才結婚，結果錢還沒存到就分手了」、「存錢是藉口吧」；但不少粉絲也力挺Apple與男友，「貧窮夫妻百事哀，愛情之外生活也很重要」。