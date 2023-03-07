楊士琪紀念獎委員會今宣佈第10屆紀念獎頒給紀錄片工作者蔡崇隆。以鼓勵他耕耘紀錄片20多年，長期關注社會漠視的新住民、移工人權問題，逆勢為弱勢及人權發聲。上屆得主－金馬影展執行委員會執行長聞天祥表示「蔡崇隆的《九槍》是去年度金馬獎讓人最痛苦的電影，但也帶來深刻的省思。」

蔡崇隆花3年拍成《九槍》，得到金馬獎最佳紀錄片，他以警察的密錄器，揭露外籍勞工阮國非身中九槍，十餘人圍觀坐令他流血至死的殘酷真相。創新手法拍攝該片，並以越南阮國非在臉書上發抒心情的文字配上旁白、歌曲，用靈魂視角拍出阮國非的溫度。以紮實的深入調查，對於一位犯了輕罪的移工竟遭警察連開九槍致死的荒謬過程，深入探討整個社會結構性問題。連警界高層人士看了也深表痛心，認為值得深入檢討。

蔡崇隆大學念法律，研究所念傳播，現為中正大學副教授，是位獨立紀錄片工作者。他曾是報社文字工作者、電視台專題報導者，曾拍攝多部備受好評的紀錄片，從他早期的作品《島國殺人事件》、《油症－與毒共存》、《公娼啟示錄》到《移民新娘》三部曲，無不為弱勢發聲。

楊士琪紀念獎的委員廖慶松對說：「紀錄片是最難拍的片種，紀錄片導演有如雕刻師，用時間雕刻出時代的樣貌。」廖慶松很佩服蔡導長期致力於提倡社會正義和移工人權，認為是非常值得大家關注的議題；陳坤厚導演看了《九槍》也深受震撼，他覺得蔡導演很有心，值得給予鼓勵。鍾孟宏導演以廣告片起家，跨入電影圈是先拍了部紀錄片《醫生》獲得好評，他認為創作者要創作與眾不同的藝術，相當辛苦，但也相當值得。

去年獲得教育部藝術教育終身成就獎的王童導演說「電影怎麼拍是技術，為什麼要拍是思想，思想加技術才能稱為好作品。藝術是宗教、也是信仰、同時也是善良地推廣人類的愛，一個國家的富強並非擁有多少資源，最偉大的應是國民文化的素質！」蔡崇隆倡議「移工人權是台灣文明的真實指標」，他認為台灣應善待移工，目前台灣約有七十萬外籍勞工，台灣人不做的事他們做，企業極需他們的勞動力，但為了節省成本，卻沒有維護他們的人權及給予良好的工作環境，沒有給他們誠實及成長的機會，以致外勞逃跑時有發生，甚至大多的工安意外都有外勞工觴的慘事。

楊士琪紀念獎主委胡幼鳳說：「看了《九槍》會深自反省，及質疑『台灣最好的風景是人』這句話的真實性。」也希望這部片子下半年公開上映時，能夠喚起社會大眾一起來改善我們國民文化素質。第10屆楊士琪紀念獎將於3月29日下午1點半在國家電影及視聽文化中心大影格舉行。