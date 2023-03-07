世界棒球經典賽明(8)日開打，共計有20隊各路好手角逐最終的冠軍寶座，而美國體育權威媒體《ESPN》也針對參賽隊伍發布最新戰力榜。其中，中華隊被列在第11名的位置。

《ESPN》發表一篇長篇報導，將20支參賽隊伍分成4個等級，分別是「有望奪冠」、「具競爭力」、「黑馬」、「有參賽就很開心」等。其中，多明尼加、美國、日本、委內瑞拉、波多黎各被認為是「有望奪冠」的熱門隊伍。而日本過往曾奪下兩座世界棒球經典賽的冠軍，且此次帶著最好、最平衡的陣容回歸，因而被看好奪下此次冠軍。

另外，具競爭力的隊伍則包括南韓、墨西哥、古巴、加拿大、荷蘭。而中華隊則是與哥倫比亞、義大利、以色列一同被分在「黑馬」的區塊，意即雖然不太被看好，但若發揮實力說不定能讓眾人大吃一驚。

而該文在評論中華隊時，特別點出三位球員，包括目前效力於波士頓紅襪隊的張育成，中職去年打擊三冠王得主林立，以及與林立並列去年全壘打王的吉力吉撈・鞏冠等值得被注意。

此外，該文除了指出3位球員外，更認為中職分成「上下半季」制度是非常有趣的賽程設計，同時還向MLB提出建言，可考慮將此賽程制度引進，好讓下半季賽程變得更為有趣並減少「tanking(非競爭性球隊)」的存在。