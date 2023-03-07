北市一名王姓男子去年透過交友軟體認識A女，2人相約KTV飲酒後，王男見A女喝掛，竟把A女帶到商旅發生性行為，直到A女清醒後發覺自己衣衫不整，打電話詢問王男，全案才曝光。台北地院審結，依乘機性交罪，判王男有期徒刑3年6月。可上訴。

判決書指出，王姓男子與A女透過交友軟體Tinder認識，2022年1月晚間與其他友人一同前往北市某間KTV店內飲酒消費至隔日凌晨，王男見A女已喝掛，竟將A女送上計程車一同搭往商旅，趁著A女無力反抗之際，將A女的衣物脫下發生性行為1次後先行離去，直到A女清醒察覺有異，質問王男後報警處理，全案才曝光。

對此，陳男否認乘機性交，稱事發前頻繁與A女聊天，當時發現A女喝醉後經過對方同意才帶她去商旅休息，一進房間後A女就把他撲倒，衣服也是2人互脫的，稱2人是合意性交。

台北地院審理時，法官採信A女說詞，認為A女當時的確處於因酒醉而身體搖晃，須由人攙扶的狀態，且並非自願發生性行為，再加上A女事後多次撥打生命專線求救，回應遭侵犯過程時，出現焦慮、哭泣等情緒反應，均可證明A女所言非虛假，認為陳男犯罪事證明確，酌情後依犯乘機性交罪，處王男有期徒刑3年6月。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！