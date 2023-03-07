泰國全國36個府的空氣汙染指數突破安全水平，首都曼谷和周遭地區未來兩天預料繼續受煙霾籠罩。

根據IQAir網站週五數據顯示，泰國清邁的空氣質量為世界上排名第二，AQI為177，意味著空汙問題正影響當地民眾的健康；印度新德里為世界空品最糟的首都。

《曼谷郵報》報導指稱，受當地「燒芭換耕」活動影響，泰國國內出現超過2500個火點。泰國北部汙染控制局總幹事賓賽克（Pinsak Suraswadi）表示，泰國北部約90％汙染熱點都是由人為造成的，預計該地區空氣中的懸浮微粒PM2.5標準值還會持續上升。

賓賽克說，90％的汙染熱點都是在受保護的森林中檢測到的，並指出人類是罪魁禍首。他補充說，一直到下周五，問題會變得更糟。據悉，清邁、南奔、素可泰和彭世洛府的灰塵水平更高。他還指出，彭世洛府、程逸府、素可泰府、甘烹碧府、披集府和碧差汶府的甘蔗農場和糖廠高度集中，隨著一些糖廠開始關閉業務，農民們加快焚燒作物的速度。

除了泰國國內的火點之外，衛星圖片顯示，鄰國緬甸也有多達6700個火點，柬埔寨超過2000個，老撾1400多個。

地理信息學和空間技術開發署（GISTDA）對泰國西部和北部地區進行調查，當局也證實，農民焚燒甘蔗和玉米廢料為下一輪耕作做準備，成為汙染熱點增加的原因。為了防止林火蔓延，當地政府也宣布關閉38座國家公園、11座森林公園和20座野生保護公園。

賓賽克認為，在每個省份設立一個指揮中心來應對森林火災，並部署數千名志願者來撲救火災，這無異於治標不治本，他呼籲公眾提高警惕，誰放火就趕緊通報。