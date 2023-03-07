Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露韓國四大邪教黑幕，其中攝理教主鄭明析被爆性侵多名女教徒，甚至狼爪還伸進台灣，引發熱議。國民黨台北市議員徐巧芯今(7日)在《國民大會》節目爆料，台灣攝理教本月12日將在中山堂舉行公演，而其中一個表演曲目是《鄭明析愛與人生的交響詩》，將鄭明析美化形容為「詩人」，有鑑於邪教風波爭議近日愈演愈烈，徐巧芯已通知台北市文化局，請他們務必特別關注此事。

徐巧芯提到，近日因為紀錄片的播放，讓邪教議題甚囂塵上，風波不斷發酵，所以她趕緊聯絡文化局，告訴他們經由他們核可的《CGM和平交響樂團暨合唱團 2023春季公演 HELLO WORLD 以愛重構》這項活動，跟邪教有關係。徐巧芯表示，若當時在裡面參加活動的人，或是吸收進來的人，如果有受害，台北市政府做為場地的機關，應該要多注意。

「他們將鄭明析當作詩人形容！」徐巧芯強調，雖然公演內容不講跟教會之間的關係，不過過程中還是不斷灌輸鄭明析的中心思想，讓加入的人去理解鄭明析的思想以及理念。此外，徐巧芯還提及另一項活動，以《相遇――詩人鄭明析詩中的相遇與永恆》為題，舉辦「明人青年創作獎」，活動設立宗旨在推廣鄭明析詩作，顯見他們在在把鄭明析塑造成詩人的形象。

根據《TVBS新聞網》報導，北市文化局對此回應，中山堂經過查證，申請演出單位的CGM交響樂團及合唱團，前幾年也都有申請過到中山堂演出，迄今為止沒有任何違規狀況，至於3月12日的演出曲目，除了幾首著名的交響樂曲外，他們坦承，確實有其教派之韓國創辦人自譜的曲子，不過經由中山堂舉辦的專家學者審查會中，認為此次演出內容為音樂演奏，因此同意申請了中正廳的場地檔期。

中山堂則表示，已立即連繫CGM交響樂團及合唱團，對方表示也清楚近期衍生出的風波，可能會造成問題及困擾，承諾不會有超出企劃外的演出。另外，中山堂在表演當天，也會請前台工作人員注意演出內容，一旦有不符申請內容的演出，會適當予以提醒及制止，觀眾若有情緒表達影響演出，也會引導勸阻。當天場外若有抗議，影響到表演進度或觀眾視聽權益的話，中山堂保全也會出面勸阻，並跟附近派出所保持聯繫，必要時請求協助，再三保證會確保演出無虞。

據了解，CGM基督教福音教會，也就是大家所熟知的「攝理教會」，於1980年代末期開始在台灣傳播，1993年11月向內政部申請成立中華基督教新時代青年會（CCYA），並於2018年在台灣成立CGM分會，目前共在全台成立近30個教會及福音站。

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