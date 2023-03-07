市場預期澳洲十度升息 消費者信心下滑 21:342023/03/07 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳盛銀行最新調查顯示，上周澳洲消費者信心指數下滑0.1點至79.9點，主因是市場高度預期澳洲央行在7日決策會議後宣布官方現金利率從3.35％升至3.60％，這將是連續第十次調升基準利率。報告指出上周澳洲消費者對財務現況的信心指數下滑1.5點，對未來財務前景的預期指數稍稍上升0.3點，對經濟現況的信心指數下滑1.2點。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 #下滑 #財務 #現況 #信心指數 #澳洲 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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