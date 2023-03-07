澳盛銀行最新調查顯示，上周澳洲消費者信心指數下滑0.1點至79.9點，主因是市場高度預期澳洲央行在7日決策會議後宣布官方現金利率從3.35％升至3.60％，這將是連續第十次調升基準利率。報告指出上周澳洲消費者對財務現況的信心指數下滑1.5點，對未來財務前景的預期指數稍稍上升0.3點，對經濟現況的信心指數下滑1.2點。