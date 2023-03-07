累計前二月兆豐金子公司銀行、證券、票券、產險的稅後純益分別為71.66億元、2.58億元、3.11億元、0.68億元。

法人預估，兆豐金今年稅後純益為296.9億元，主要看好銀行本業成長動能強勁，加上配息與同業相比相對穩定，且拖累去年獲利的產險防疫險影響應逐漸淡化。