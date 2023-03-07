累計前二月兆豐金子公司銀行、證券、票券、產險的稅後純益分別為71.66億元、2.58億元、3.11億元、0.68億元。
法人預估，兆豐金今年稅後純益為296.9億元，主要看好銀行本業成長動能強勁，加上配息與同業相比相對穩定，且拖累去年獲利的產險防疫險影響應逐漸淡化。
兆豐金控公告，2月稅後純益為37.05億元，累計前二月的稅後純益為77.84億元，每股稅後純益(EPS)為0.56元，2月28日每股淨值為22.31元。兆豐金子公司銀行、證券、票券、產險2月的稅後純益分別為33.09億元、2.00億元、1.81億元、0.23億元。
累計前二月兆豐金子公司銀行、證券、票券、產險的稅後純益分別為71.66億元、2.58億元、3.11億元、0.68億元。
法人預估，兆豐金今年稅後純益為296.9億元，主要看好銀行本業成長動能強勁，加上配息與同業相比相對穩定，且拖累去年獲利的產險防疫險影響應逐漸淡化。
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