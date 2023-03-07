產險業引頸企盼的新冠肺炎降級始終等不到，防疫險理賠也持續失血。據金管會統計，今年從1月1日到2月28日為止，產險業已沒有新增任何防疫險承保，不過理賠件數累計已達到82萬709件、理賠金額上衝334億元7,278萬元，由於市場上已沒有任何一家業者在賣防疫險，而舊保單也多半4月份就到期，業者預估防疫險理賠惡夢已近尾聲。

此外疫苗險理賠仍持續延燒。據保險局統計，疫苗險理賠今年前二月承保件數達534件、保費收入53.4萬元，理賠件數仍有19萬7,822件、金額為82億7,165萬元。古坤榮表示，截至今年3月6日目前全台仍有兩家業者在銷售疫苗險，產壽險各一家、共二張。不過現售兩張疫苗險均已沒有保障突破性感染，而產險目前以續保件為主，壽險只提供團險，不受理個人投保。

古坤榮表示，截至今年3月6日止，目前有六家產險完成增資1,045億元，分別為國泰世紀產險二度增資合計200億元、中信產險三度增資合計155億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險二度增資合計200億元、和泰產險二度增資合計260億元、兆豐產險二度增資合計80億元。另新安東京海上產險董事會2022年12月23日通過80億元的三度增資計畫，已取得金管會核准，預計會在今年完成。

為支應鉅額理賠金，金管會還核准五家產險申請短期融通借款，分別為和泰產險、兆豐產險、新安東京海上產險、富邦產險及中信產險，且有產險公司借款不只一次。

至於海外突發疾病醫療險部分，古坤榮表示，有15家產險業者銷售海外突發疾病醫療險，其中3家承保範圍含法傳、14家有賣海外旅行不便險，1家含法傳及檢疫所致旅行不便保險事故。