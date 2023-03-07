該報告指出今年科技人才招募市場需求持續擴大，儘管與前幾年相比需求成長減速。在亞洲各國當中，新加坡軟體工程師的平均薪資最高，其次依序是台灣及馬來西亞。新加坡基層軟體工程師的平均月薪是3,703美元，管理職平均月薪是10,183美元。

新加坡科技業去年加薪幅度最大的職務類別是區塊鏈工程師，平均薪資年增15.6％，其次是手機工程師及網站可靠性工程師，平均薪資分別年增11.7％及10.6％。去年新加坡軟體工程師薪資也年增7.6％。