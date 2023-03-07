今年前二月稅後純益來看，證券為子公司之冠，獲利達17.35億元，銀行則居次，達11.80億元，投信為3.65億元，期貨為2.24億元、人壽為0.37億元。
元大金前二月稅後純益33.55億元 EPS 0.27元
元大金控公告，前二月稅後純益達33.55億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.27元，獲利亮眼。元大金子公司的2月獲利，證券10.26億元、銀行6.18億元、期貨1.18億元、人壽4.46億元、投信1.67億元。
元大金控公告，前二月稅後純益達33.55億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.27元，獲利亮眼。元大金子公司的2月獲利，證券10.26億元、銀行6.18億元、期貨1.18億元、人壽4.46億元、投信1.67億元。
今年前二月稅後純益來看，證券為子公司之冠，獲利達17.35億元，銀行則居次，達11.80億元，投信為3.65億元，期貨為2.24億元、人壽為0.37億元。
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