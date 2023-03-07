今年前二月稅後純益來看，證券為子公司之冠，獲利達17.35億元，銀行則居次，達11.80億元，投信為3.65億元，期貨為2.24億元、人壽為0.37億元。

兆豐金前二月稅後純益77.84億 EPS 0.56元
台聚、東聯去年EPS 1.45元、0.04元 配發股息0.7元、0.2元
佳世達去年EPS 4.2元 配息2元
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