一名烏軍士兵在巴赫穆特遭俄軍俘虜，他神色自若的抽了最後一支菸，在說完「榮耀烏克蘭」後被槍殺，這引發了烏克蘭軍民的憤怒。總統澤倫斯基特別在每日談話提到此事，痛斥俄軍的野蠻，違反日內瓦公約。

烏克蘭總參謀部已查出士兵的身分，他是第30獨立機械化旅的季莫菲•尼古拉耶維奇•沙杜爾(Tymofiy Mykolayovych Shadura)，該部隊就駐防於巴赫穆特，這名士兵在2月3日起後就在戰鬥中失踪。

雖然遺體還沒有運回，但烏總參比對檔案照片，認定遭殺害的烏軍士兵是季莫菲•尼古拉耶維奇•沙杜爾。(圖/twitter)

影片不知是誰拍攝，可能是俄軍，季莫菲站在淺溝裡，俄軍問他「你還想說什麼」，季莫菲抽了口菸，說「榮耀烏克蘭」，再來就是自動步槍的連續掃射，在季莫菲死後，有個俄軍說「去死!xx」。

🕯️🇺🇦 A Ukrainian hero who was executed by Russian war criminals has been identified. His name -Shadura Tymofiy Mykolayovych, born in 1982. He died defending the village Zaliznanskie.#Ukraine #Ukrainian #UkraineWarNews #RussiaIsCollapsing #RussiaisATerroistState #RussiaIsLosing pic.twitter.com/ek4PLXPINo — Intermarium 24 (@intermarium24) March 7, 2023

烏克蘭總統澤斯基時說，「俄羅斯軍隊殘忍地殺害了一名烏克蘭軍人。我希望我們所有人團結起來，回應他最後那句話，我們要讓榮耀歸於英雄，榮耀歸於烏克蘭。我們會找到兇手，烏克蘭不會忘記每一位烈士，絕不辜負他們的生命，烏克蘭必將自由。」

外交部長庫列巴在推特上說：「這是一起令人髮指的戰爭罪行，殺害戰俘是一種戰爭罪，必須交由國際刑事法院調查。」