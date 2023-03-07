一名駕駛行經台北市中山北路與長春路上，移未注意斑馬線上行人，直接輾到行人的行李箱，也引來1名大媽不斷對著年輕駕駛指責叫罵。

有鞠躬道歉，百年難得一見！有2位行人走在台北市中山區中山北路二段與長春路路口斑馬線上，突然有輛白色轎車要從長春路左轉中山北路二段，疑似未注意到行人，竟然直接狠輾男行人阿伯的行李箱，並緊急煞車停在路口，而另外1名女行人大媽，當街對著駕駛不斷責罵，車上的年輕駕駛下車，也趕緊對著大媽鞠躬道歉；網友一見道歉行為表示「年輕人肯鞠躬道歉，給他一個機會吧」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段46秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台北市中山區中山北路二段與長春路路口，有輛白色轎車要從長春路轉往中山北路二段，豈料，駕駛疑似未發現斑馬線上有1男1女2名行人，直接輾到男行人阿伯的行李箱，駕駛趕緊急煞停在路口，而另一名女行人大媽便對著駕駛當街叫罵，車上下來一名年輕駕駛，趕緊對著大媽不斷鞠躬道歉。

影片一出，網友紛紛留言表示「其實還不錯可教也，很有禮貌的鞠躬道歉，相信他以後過路口都會仔細看了」、「有鞠躬道歉，百年難得一見，通常都是下車之後怪東怪西，就是不會怪自己沒在看」、「考駕照都有一項要禮讓行人的道路路權觀念！這真的很重要！」、「這年頭還有年輕人犯錯會鞠躬道歉，也算欣慰了」、「年輕人肯鞠躬道歉，給他一個機會吧」。