日本內閣府7日發布的《自衛隊及防衛問題相關輿論調查》結果顯示，關於日本是否有捲入戰爭的危險，回答「有」和「傾向於有」的受訪者共計達86.2％，是回答選項與現行問卷相同的2009年以來的最高數值。對於「自衛隊的規模怎樣比較好」的詢問，回答「當前程度就好」的受訪者達53.0％，超過了回答「增強比較好」（41.5％）的受訪者。

據共同社報導，調查於2022年11月17日－12月25日，針對18歲以上男女共3000人實施，回收率為53.4％。截至2018年的上次調查採用的是當面詢問方式，此次由於新冠疫情擴大而採用了郵寄問卷方式，因此無法單純比較數值。

在調查中，向認為「有」和「傾向於有」捲入戰爭危險的受訪者詢問理由（多選），回答「國際性緊張和對立」的受訪者最多，達到85.7％；之後依次為「聯合國功能不足」（38.2％）、「自衛能力不足」（28.2％）、「日美安保條約的存在」（11.7％）。

關於期待自衛隊發揮的作用（多選），回答較多的為「災害派遣」（88.3％）、「確保國家安全」（78.3％）、「在受到武力攻擊時保護國民」（77.7％）。

關於把大學研究機構和民間企業等的先進科學技術用於防衛，包括「傾向於贊成」在內，表示贊成的受訪者共計83.6％；包括「傾向於反對」在內，表示反對的受訪者共計15.1％。

日本內閣府負責人等分析說：「這大概反映出人們認識到俄烏衝突、中國和朝鮮的動向等，國民所處的安全保障環境嚴峻程度進一步增加。」

共同社報導說，上述調查實施的時間，與岸田政府針對修改3份安保相關文件展開全面探討的時間重合，調查結果有可能受到影響。