惠譽全球主權信評主管麥考馬克（James McCormack）受訪時，對美國這回3A頂級信評恐將不保表達憂心。

惠譽與穆迪這兩大信評機構，對美國主權債信仍維持最高3A評級，惟標準普爾2011年摘掉美國3A信用桂冠下調到AA+。

美國主權債信評級長期頂著3A光環，並非出自其財政基本面，而是靠美國在全球金融界的卓越地位加持。美元作為國際首要儲備貨幣，美債更是投資人心目中理想的避險資產，這兩點賦予美國無與倫比的金融實力。

但麥考馬克警告，美國國會兩黨一再上演政治對峙戲碼，包括在提高31.4兆美元法定債務上限上爭論不休，可能一點一滴消耗掉美國的優勢。

隨著美國政府資金當真耗盡的日子逼近，投資人被迫面對美國債務違約這個難以想像的災難，勢必對美元的國際儲備貨幣地位及美債能否當成避險資產提出質疑。

麥考馬克被問到，如果美國這回僥倖逃過主權違約，惠譽是否仍將美國信評降級。他表示取決於全球金融市場反應，若市場質疑美元和美債未來的角色，惠譽調降評等絕不手軟。

美國總統拜登預定9日（周四）在費城公布2024財年預算案，內容包括他在國情咨文中承諾過的，往後十年內削減2兆美元赤字、聯邦醫療保險信託基金（Medicare Trust Fund）延長20年，這些目標將在不縮減社會安全或聯邦醫療保險的福利下達成。此外，拜登政府擬對年所得超過40萬美元的美國人加稅。

拜登即將發表的新預算案，料凸顯民主黨及共和黨在優先支出項目上的歧異，兩黨勢又針對拉高舉債上限展開激烈攻防。美國能否順利提高債務天花板避免違約的不確定性，可能使美股震盪加劇。