傳奇守護神李維拉（左）與台中市長盧秀燕相見歡。（悍創運動行銷提供）

前洋基守護神李維拉明將擔任經典賽A組中華隊vs.巴拿馬的開球嘉賓，今天下午利用訪台空檔，將征戰多年MLB之經驗傳承給偏鄉孩童南投縣三光國中青少棒隊與台中市大仁國小少棒隊，盼透過公益訓練營助基層棒球扎根，也為即將開打的經典賽帶來超越勝負的感動。

台灣運彩力邀李維拉攜手教練江奕昌、張立帆與梁振甫舉辦台灣運彩李維拉公益訓練營，由台灣運彩贊助邀請兩校小球員至MLB等級的洲際棒球場接受指導，為孩童規畫傳接球、投手守備與棒球體能遊戲3項基礎訓練。李維拉於傳接球訓練時親自下場教學，孩童們把握機會體驗與大聯盟球星的零距離互動，並感受到名人堂球星的「職人」精神！

李維拉在活動中提醒年輕球員：「不論是在場上或是場下，都不要害羞，因為害羞會錯失很多機會！」在活動尾聲，他也特別鼓勵大家：「夢想要靠自己去征服，帶著學習的心努力訓練，你們必須相信會有好事發生！」