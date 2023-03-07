全球導線架大廠-順德（2351）7日受邀法說。順德去年營收與獲利雙創歷年新高，今年受惠於車用及工控訂單穩健，營運可望維持高個位數成長。順德在外資與自營商連續買超加持下，7日收盤價124.50元、上漲了3元，漲幅約2.46％，成交量達2,658張。