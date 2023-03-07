順德去年合併營收117.24億元，年增5.13％，稅後純益9.41億元，年增10.36％，營收與獲利同創歷年新高，EPS達5.16元，每股將配息3.2元。

順德今年1月合併營收為7.82億元，年減19.75％，法人預估，第一季營收可望季減個位數，由於國際銅價上揚，有助於第一季毛利率及獲利，全年營收有望成長高個位數。

達方去年營收獲利雙成長、配發3元股息
華新2月合併營收創同期新高
陸股階段性調整 再次布局機會浮現
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