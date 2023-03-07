35歲華視正妹主播宋燕旻擁有一張美麗臉蛋，還有傲人E罩杯，流利的口條和優質形象讓她收獲不少粉絲支持，她去年12月發生嚴重車禍，導致需要暫停工作在家休養，向觀眾請假一段時間，近日她重新回到新聞台工作，也透露她當初眼眶也斷了，傷況非常嚴重。

據《yahoo新聞》報導，宋燕旻自摔後送醫進行臉部重建手術，原預計4小時，最後花了7個小時才做完，她透露臉碎得比想像中嚴重，眼眶也斷了，還有碎片卡在底下。

宋燕旻去年12月在臉書透露發生嚴重車禍，需要住院休養至少兩周，因此會找其他主播代班，事發十幾天後，她才公布送醫照片，並解釋她與丈夫在家附近騎腳踏車，經過一個很長的下坡時腳踏車失速導致自摔，宋燕旻頭撞到地面後就失去意識，有路人發現後幫忙叫了救護車，她公開傷勢「腦震盪、左右蜘蛛膜下腔出血（好像是這個病名，總之是三種腦出血）、左側眼眶骨折骨裂、左側顴骨骨折骨裂、雙手擦挫傷、左腳擦傷」。

宋燕旻透露臉骨斷了三處。（圖／宋燕旻facebook）

她解釋一開始沒有公開，是因為不想讓父母和公婆擔心，宋燕旻也感謝停下來幫忙的路人，表示希望能聯絡上對方，親自感謝對方的幫助，她透露這次意外身邊很多同事與好友都伸出援手，同時感謝林口長庚的醫療團隊；宋燕旻老公柯孟融也因為意外將十字韌帶摔斷，「你沒有怪我，反而叫我不要自責，我臉毀了你每天幫我換藥安慰我臉腫的很可愛，一直幫我問醫生怕我留疤，深夜怕我腦部有狀況到處打電話給不認識的人」，而宋燕旻經過53天的休養，目前已經重回主播台，讓不少粉絲欣慰。