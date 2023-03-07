台塑化指出，市場認為俄羅斯僅3月減產，第二季俄羅斯原油產量仍會逐步回升，且歐美產業活動疲弱，加上近期美元指數上漲，短期油價上檔承壓。不過，大陸經濟持續復甦，預期第二季大陸油品需求將比第一季增加40萬桶/日至1590萬桶/日，加上全球航燃需求增加，帶動今年全球油品需求逐季增加，預期油價可望緩慢回升。

台塑化3月煉油廠配合年度定檢，預計平均日煉量35萬桶，第一季日煉量每天43.5萬桶，產能利用率81％；石化事業因下游需求不佳，輕油裂解廠OL-2停車待命，其餘2套輕裂廠產能利用率100％，第一季平均產能利用率65％。

台塑董事長林健男表示，大陸下游陸續復工，且進入塑料需求傳統旺季，市場買氣明顯升溫，3月營收可望持穩增長。第二季大陸解封、官方陸續推出刺激經濟措施，且時序邁入石化密集歲修期及塑料需求旺季，石化價格看漲，搭配第二季開工率從首季84％提高至87％，營收、本業獲利可望優於第一季。 南亞董事長吳嘉昭認為，第一季俄烏戰爭未歇、歐美通膨仍未落底、大陸雖解封但內需待回溫，總體經濟仍偏弱，預期第二季起部分負面因素將逐步趨緩，市況可望逐季回升。伴隨部份產業經半年多來持續調節，庫存降低，補庫將較為積極，消費端需求亦陸續回溫，3月和第二季營收可望持穩提振。

台化董事長洪福源指出，年後下游廠商訂單保守，多數廠商以去化庫存剛需下訂，市場轉趨觀望，成品價格漲幅不如原材料，利潤被壓縮，第一季逐月恢復好轉預期落空。

不過，2月大陸製造業PMI為52.6、創11年新高，東南亞泰國、越南、 菲律賓及印尼也在50榮枯線上，顯示製造業普遍預期樂觀，預估第二季及下半年景氣復甦會越來越好，而大陸內需能否改善、世界通膨壓力是否舒緩，將為觀察焦點。