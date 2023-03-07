其中，製鞋大廠豐泰自結2月合併營收64.58億元，年減0.42％；累計前二月合併營收128.23億元，年減8.37％。

此外，志強-KY自結2月合併營收折合新台幣約8.14億元，年減27.69％；累計前二月合併營收折合新台幣約19.45億元，年減23.86％。

百和自結2月合併營收10.69億元，年減3.55％；累計前二月合併營收18.49億元，年減24.14％；百和興業-KY（8404）2月營收4.55億元，雖然微幅增0.39％，但累計前二月營收7.68億元，年減25.54％。

法人表示，百和今年在關閉粉體塗料廠且無建案貢獻下，預期今年營收與去年持平，惟在輔料高毛利挹注及越南百宏營運可望虧轉盈下，獲利有望重返成長軌道。

法人表示，隨著國際運動品牌客戶庫存水位改善，大陸景氣正在反彈，且消費市場需求強勁，可望帶動製鞋產業景氣回春，有助於百和訂單恢復正常水準，加上百和持續推出新品，預期2023年織帶、鞋帶營收可望成長一成以上。