許多人都有搭乘雲霄飛車的經驗，家醫科醫師羅佳琳分享真實案例，曾有一名40多歲體態壯碩的男子和友人去玩雲霄飛車，玩了好幾回後，友人發現原本不斷興奮吶喊的男子竟突然變得相當安靜，轉頭一看發現他臉色鐵青，等設施結束運轉後甚至已經整臉發黑，男子被緊急送往醫院仍回天乏術，醫師研判是心肌梗塞致命。

羅佳琳日前在節目《醫師好辣》透露，自己其實很喜歡坐雲霄飛車，近期從美國開會返台後，向一名即將赴美的患者推薦當地一座相當知名的雲霄飛車樂園，未料對方聽完後瞬間臉色大變，連忙拒絕，還說：「我朋友死在那裡」。

羅佳琳追問後得知，這名不幸喪命的男子年約40多歲，並無慢性病史，只是身材較壯碩，飲食習慣不佳，當天連續坐了好幾次雲霄飛車，最後一輪大家都興奮地大聲叫喊，唯獨他悄然無聲，友人轉頭一看發現他臉色鐵青，待雲霄飛車運轉結束後，男子臉部已經發黑，送醫急救仍宣告不治，死因為心肌梗塞。

對此，羅佳琳解釋，搭乘上下快速翻轉的雲霄飛車時，只要頭部轉向，心臟為了配合運送血液的壓力變化，也會跟著改變用力方式，該名男子可能就是因此引發心肌梗塞，羅佳琳提醒，即便是年輕族群，乘坐這類危險設施前仍要三思。

長春藤預防醫學醫師陳炯瑜曾在臉書發文指出，心肌梗塞就是供應心臟肌肉養分和氧氣的血管完全阻塞，導致心肌細胞缺氧太久，造成不可逆的大片壞死，發作前的典型徵兆主要為胸悶、胸痛、頭暈、覺得喘，以及冒冷汗、噁心嘔吐等。

此外，還有4種非典型徵兆，如：從心臟到下巴、牙床，擴散開來的悶痛，或是上腹部及後背疼痛、左肩膀、腋下及手臂疼痛，甚至是休息時出現「被大象踩住」的緊繃感，若出現上述情況，都要提高警覺，盡速至醫院檢查。