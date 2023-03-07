近日蔡天鳳碎屍案越來越多真相浮出水面，今(7日)中午更傳出鄺姓前夫的潘姓女友人被捕的消息，而其實不久前，日本靜岡縣有一位33歲單親媽媽伊藤亞佑美，同樣遭到分屍，鄰居更聽見剁東西的聲音，持續30分鐘之久。

綜合日媒報導，伊藤亞佑美被家人通報失蹤後，日警調閱通聯紀錄，得知她最後出現在31歲嫌犯土屋永貴的家中，而警方最後也在其住所的3樓陽台和車子上，發現女性屍塊，隨即將他移交檢方。而報導也指出兩人因參加同一個青年商會所結識，並在2022年發展成男、女朋友關係，但事後伊藤亞佑美才得知男方的已婚身分，讓她一氣之下找上男方，卻爆發口角，最終被殘忍殺害。

案發當天土屋永貴拿鈍器敲打伊藤亞佑美頭部，隨後還拿充電線將其勒斃，隨後開著伊藤亞佑美的車，把屍體抬到住家，在浴室用電鋸將其分屍，對此，樓下鄰居表示案發晚間8點確實聽過奇怪的咚咚咚聲音，之後連停車場都發出聲響，而土屋永貴對犯行坦承不諱，並說自己因感情惹上麻煩，且和伊藤亞佑美有金錢糾紛。

據了解，土屋永貴任職於保險公司，家中有一名妻子和兩名小孩，還有一名年邁父親，且都居住在一起，而伊藤亞佑美則獨自撫養兩名小孩，她生前好友透露，伊藤亞佑美曾說：「有個男生好像是理想對象」，沒想到最後卻發生這起憾事。