犯案用的彈弓及鋼珠。(黃敬文翻攝)

新北市淡水區今（7）日發現有6處輕軌車站、公車站的玻璃遭人擊裂，疑遭人用空氣槍射擊所致，淡水警方獲報後隨即成立專案小組介入調查，同日晚間在新北市板橋逮捕涉案的39歲許姓男子。(黃敬文翻攝)

新北市淡水區今（7）日發現有6處輕軌車站、公車站的玻璃遭人擊裂，疑遭人用空氣槍射擊所致，淡水警方獲報後隨即成立專案小組介入調查，同日晚間在新北市板橋逮捕涉案的39歲許姓男子，全案依《刑法》毀損罪移送法辦，並持續其是否有共犯以及調查犯罪動機。

淡海輕軌站的工作人員在今早8時37分，發現淡海輕軌竿蓁林站的站體有玻璃遭到擊裂，淡水警方獲報後不敢大意，展開調查後發現不只輕軌竿蓁林站遭到破壞，輕軌淡金新市一路站、淡金北新站以及濱海路二段義山路口、米粉寮、甜水郡等3處公車站候車亭玻璃，也都出現類似的擊裂痕跡。

警方研判是遭人以空氣槍射擊的鋼珠彈破壞，隨即成立專案小組展開追緝，經調閱監視錄影器後，發現6日凌晨3時許有輛白色轎車行經甜水郡公車站的候車亭時，一駛過公車站玻璃就出現擊裂的痕跡，研判該車涉有重嫌，循線查到許男，立即全力緝捕。

掌握許男行蹤後，在今日晚間8時許持許持士林地檢署核發拘票，循線到板橋區某停車場逮捕39歲許姓男子，並從他身上起出犯案用的彈弓1支、鋼珠彈數顆。

許男對於犯行坦承不諱，淡水警方將他依《刑法》毀損罪移送士林地檢署偵辦，並進一步調查有無其他共犯參與及他的犯案動機、目的。