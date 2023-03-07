2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽將於明（8）日開打，台灣隊將迎戰巴拿馬，而擔任中華隊打擊教練的彭政閔，稍早也透過社群平台向球員以及球迷們喊話「一起爭取最高的榮耀」，讓世界看見台灣。

2013年「恰恰」彭政閔在世界棒球經典賽留下肉身擋球的經典畫面，令球迷印象深刻，如今成為中華隊打擊教練一員的他，期待新一代的中華隊成員寫下屬於自己的故事，在社群平台上對球員以及觀眾們喊話。

彭政閔表示世界棒球經典賽即將開始，從1月29日開訓至今已38天，「整個團隊的付出與努力，到現在歷歷在目、點滴在心。」此外，他也指出：「不管你是看好或不看好，批評或支持，都希望從現在開始大家能夠目標一致、理念相同、把心繫著一起、團結力量、捍衛主場、邁向東京、前進邁阿密，爭取最高的榮耀」，期許能夠讓世界看見中華隊，更讓世界看見台灣。

經典賽A組預賽今年在台中舉行，而中華隊首戰將於3月8日晚間7點對上巴拿馬；10日晚間7點迎戰義大利；11日晚間7點對決荷蘭；12日中午12點則是要打古巴，多場賽事備受球迷們期待。