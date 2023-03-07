為升2月營收4.31億元，大增56.28％；累計前二月營收7.52億元，年增率達16.75％，營收表現亮眼！
在好業績加持下，為升7日股價爆量大漲、盤中最高衝到172元，大漲12.5元、漲幅超過7％；終場收盤價167.50元，上漲了8元，漲幅約5％，成交量逼近4,000張。
汽車零件股－為升（2231）7日公布2022年財報，營收39.58億元，稅後純益6.3億元，EPS 4.7元；董事會決議每股擬配發2.8元股利，內含2.3元股息及盈餘轉增資配股0.5元。
為升2月營收4.31億元，大增56.28％；累計前二月營收7.52億元，年增率達16.75％，營收表現亮眼！
在好業績加持下，為升7日股價爆量大漲、盤中最高衝到172元，大漲12.5元、漲幅超過7％；終場收盤價167.50元，上漲了8元，漲幅約5％，成交量逼近4,000張。
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