為升2月營收4.31億元，大增56.28％；累計前二月營收7.52億元，年增率達16.75％，營收表現亮眼！

在好業績加持下，為升7日股價爆量大漲、盤中最高衝到172元，大漲12.5元、漲幅超過7％；終場收盤價167.50元，上漲了8元，漲幅約5％，成交量逼近4,000張。