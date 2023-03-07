光寶表示，光電部門2月份營收貢獻度為23％，其中，全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用需求穩定，電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨持續成長。

雲端及物聯網部門2月營收占比為37％，雲端運算高階伺服器電源、網通設備電源管理系統與5G網通設備出貨平順，帶動雲端及物聯網部門2月營收年增近2成，至於資訊及消費性電子部門營收則明顯受到淡季與需求不振影響，營收佔比下滑至40％。