光寶表示，光電部門2月份營收貢獻度為23％，其中，全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用需求穩定，電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨持續成長。
雲端及物聯網部門2月營收占比為37％，雲端運算高階伺服器電源、網通設備電源管理系統與5G網通設備出貨平順，帶動雲端及物聯網部門2月營收年增近2成，至於資訊及消費性電子部門營收則明顯受到淡季與需求不振影響，營收佔比下滑至40％。
光寶科宣布2月營收108億元，不含已轉讓的影像事業部，2月營收月增1％、年減2％，光寶強調，雲端運算電源、汽車電子與5G網通設備營收皆較去年同期成長，累計今年前二月營收為215億元，比去年同期下滑10％以上，到目前為止符合先前預期。
光寶表示，光電部門2月份營收貢獻度為23％，其中，全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用需求穩定，電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨持續成長。
雲端及物聯網部門2月營收占比為37％，雲端運算高階伺服器電源、網通設備電源管理系統與5G網通設備出貨平順，帶動雲端及物聯網部門2月營收年增近2成，至於資訊及消費性電子部門營收則明顯受到淡季與需求不振影響，營收佔比下滑至40％。
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