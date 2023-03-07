為拉動內需促進消費熱潮，大陸各地方政府正絞盡腦汁推出新政策，而近日最受矚目的是湖北省推出的購置汽車大額補貼，其中多款品牌包括標緻、雪鐵龍、日產等熱門車型降價優惠之外，還提供地方政府與車企聯合補貼最高9萬元人民幣（合台幣39萬7770元）。新措施不僅掀起搶購汽車潮，引起汽車業者高度關注，而且已有部份車型在數日內賣到缺貨，被迫暫停接單。

據陸媒《時代財經》報導，近日總部位於湖北武漢的東風汽車集團開始向省內消費者發放大額購車補貼引爆搶購熱潮，「全國各地來武漢買車」、「雪鐵龍C6已停止接單」等話題在社交媒體引起熱議。

報導說，包括東風標緻、東風雪鐵龍、東風風神、東風日產等多個品牌熱門車型全系降價優惠，另有政府與車企聯合補貼達9萬元（人民幣，下同），引起行業高度關注。在大額補貼下，多位消費者搶購式訂車，導致部分車型短時間內售罄。銷售人員表示，已有部份車型從3月6日因斷貨而停止接單，仍在售品牌車型則「越早訂越好」。

湖北生產的雪鐵龍C6推出由湖北政府與車企聯合補貼，21.19萬人民幣的車價補貼9萬人民幣，實售僅12.19萬人民幣，消費者直呼「太划算了！」（圖／澎湃新聞）

據瞭解，參與此次補貼購車者必須是湖北省內戶籍、且在省內上牌，補貼金額會在購車後以現金方式返回消費者賬戶。不過，據多名銷售人員反映，這項措施還是吸引了眾多省外消費者趕赴湖北購車。

報導指出，以東風雪鐵龍C6等車型為例，最高補貼9萬元人民幣，指導價21.19萬元人民幣的版本現在僅需12.19萬元人民幣，補貼比率超過4成，吸引眾多消費者關注。在大額補貼下，多家東風系品牌經銷店人滿為患，訂單量猛漲。

有銷售人員表示，售車門市一天內就賣出200輛雪鐵龍C6，武漢一位新車主表示，儘管當天是工作日，但雪鐵龍店內仍有近40人試駕車輛。由於訂車人數過多，店內銷售還將訂金從1000元提升到了5000元。同樣的現象也在湖北省內多家東風標緻、東風日產經銷店上演。

當地一位銷售人員向時代財經展示的價格補貼表顯示，參與此次政企補貼後：東風風神5款車型補貼2~4萬元；東風雪鐵龍2款車型補貼4~9萬元；東風標誌3款車型補貼2~4萬元。此外，東風日產天籟、艾睿雅也分別補貼6000元、6萬元。

報導說，大額補貼在消費者層面中引起巨大反響，多位有意購車者表示，「補貼之後，十分划算」。據瞭解，此次湖北省政企補貼活動持續至3月31日。