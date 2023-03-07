馬祖近日爆出缺乏肉品，把白飯當主菜吃的爭議事件，雖然國防部已緊急協調肉商調撥，並以C-130運輸機協助運送官兵所需食品，但中廣董事長趙少康6日卻爆出，將此事公開的「馬祖老兵」陳竑任，接到來自軍方的關切電話。對此，陳竑任今日在臉書上表示，「本人沒有和趙少康先生通話，對於他的說法我並不了解，也並不清楚他的消息來源」，引發討論。

中廣董事長趙少康昨（6）日針對馬祖軍民缺乏物資一事發聲，在臉書發文強調「三軍未發，糧草先行」，如今求救訊息傳出，才大動作派運輸機空投物資，但既然能做為何不早做，且阿兵哥雖然吃飽了，但面對同樣問題的島上居民，仍然沒獲得解決方法。

「馬祖斷炊不是第一次發生！」趙少康透露，將本次事件曝光的「阿達」陳竑任和他指出，「類似狀況去年就曾多次發生，讓島上官兵與居民苦不堪言，且本次事件既然早在2月就知道船壞了，為何沒有找別的船隻替補？」趙少康更接著說，「陳竑任把問題揭露讓各界看到後，當地居民都相當感謝，但卻接到來自軍方的關切電話，稱此舉影響國軍形象，要他將臉書文給下架！」

沒想到，事情卻突然出現重大轉變，陳竑任今日卻在臉書上澄清，「本人沒有和趙少康先生通話，對於他的說法我並不了解，也並不清楚他的消息來源」，陳竑任更強調，「趙先生的發文內容未經本人同意，臆測我的發言，本人表達嚴重不滿。希望媒體報導不要以訛傳訛，模糊焦點。特此澄清，謝謝大家」。