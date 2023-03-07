日本人氣女星小松菜奈過去曾和GD傳過緋聞，沒想到在2021年11月宣布與菅田將暉結婚喜訊，震驚全日本外，也獲得各界祝福。小松菜奈與菅田將暉近日連袂參加巴黎時裝周，日常牽手就讓路人看了驚呼連連；網上還瘋傳一段小松菜奈介紹菅田將暉的影片，向其他人介紹「This is my husband（這是我老公）」，大方曬恩愛閃瞎眾人。

小松菜奈在與其他友人交談，突然想到要介紹身邊的菅田將暉，大方地說「This is my husband」，接著菅田將暉就與她的友人打招呼和握手；過程中小松菜奈眼神緊盯著菅田將暉，眼睛快溢出蜜一樣，讓眾人很意外，沒想到他們結婚一年多了還是像新婚夫妻般甜蜜。

小松菜奈與菅田將暉巴黎看秀甜蜜牽手，她還與其他人介紹菅田將暉是她的老公。（圖／摘自微博）

還有一段菅田將暉與小松菜奈抵達會場的畫面，菅田將暉下車後，站在車旁邊牽著小松菜奈下車，兩人簡單的互動就閃瞎全網；許多粉絲都大讚他們根本是日本演藝圈模範夫妻，「這互動太甜了吧」、「小松菜奈的眼神滿滿都是愛啊」、「好幸福的一對，一句這是我老公甜蜜宣示主權」、「比跟GD在一起還適合」。

其實小松菜奈和韓國天團BIGBANG成員GD（權志龍）在2016年私密照外洩，兩人日常約會、親密牽手和入浴泡澡等畫面都流出，在日韓網友間掀起熱烈討論，但雙方從未承認戀情；直到2019年小松菜奈就與菅田將暉正式交往，2年後透過IG公開結婚喜訊。