打造出日本男子偶像帝國「傑尼斯事務所」的已故創辦人喜多川強尼（本名喜多川擴），雖然已於2019年離世，近期卻遭到英媒BBC預告將推出有關喜多川強尼的專題報導，內容包括他遭旗下藝人多次指控性侵，引發各界嘩然，而今(7日)，該則報導以及紀錄片上架，也曝光他的淫行。

據英媒《BBC》報導，喜多川強尼一手打造出「J-pop」文化帝國，其為傑尼斯創立的一套挖掘跟培養人才系統，讓他可以在沒有其他人監督的情況下，接觸和控制旗下藝人，其中，準出道藝人「小傑尼斯」更被喜多川強尼掌握何時出道的生殺大權，不得不聽從他的指示。

其中，化名為林（Hayashi，はやし）的男子表示，他15歲的時候把履歷寄給傑尼斯並參加徵選，試鏡時對喜多川強尼的印象是「善良、體貼」。豈料，事隔一周後，被邀請到喜多川強尼其中一個住處，這個地方被稱為「集體宿舍」，除了他以外，還有許多少年在此地居住。爾後林更像娃娃一樣被他洗遍全身。此外，他也回憶起遭喜多川強尼「口愛」的經過，表示：「其他人也都知道」，而且他們還告訴我：「如果無法忍受就不能出道。」

另外，文中也描述此前日媒《週刊文春》也報導過的喜多川強尼惡行，多位受訪者的證詞都相當的一致，甚至讓記者可以透過描述將喜多川強尼的「集體宿舍」描繪出來。更有位受訪者指出未成年時期曾在喜多川強尼的住處中遭逼發生性關係，尤為誇張的是，當時受害者的雙親就在隔壁房睡覺，喜多川強尼卻強迫將性器塞入他的口中，讓他不禁淚訴：「我希望能忘記。」

事實上，在《週刊文春》報導後，更被傑尼斯提起誹謗告訴，雖被法院認定其中「性虐待未成年人的指控」是真實，但仍無損喜多川強尼在公司的地位，直到他於 2019 年去世前，仍繼續擔任公司的社長。

The BBC's "Predator: The Secret Scandal of J-Pop" looks at the sexual abuse committed by Johnny Kitagawa (founder of Johnny & Associates) against young boys. The refusal to report negative entertainment stories is still a problem with much of the media. https://t.co/pqvJm3C1D0 pic.twitter.com/b2Nd7Xp5nn — J-Pop Project News (@JPopProjectNews) March 7, 2023

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