美國空軍駐歐洲空軍 (USAFE) 司令詹姆斯•漢克 (James Hecker)表示，提供給烏克蘭空軍的聯合直攻彈藥增程型(JDAM-ER)，已經可以投入戰場來對付俄羅斯軍隊。JDAM利用GPS導引，可以準確打擊目標，而增程型加了彈出式機翼，滑翔距離更長，可達到45 英里(72公里)。

戰區(The Drive –The Warzone)報導，漢克將軍說：「一些我們的精確彈藥已運到烏克蘭，這些彈藥的打擊距離增長，比傳統的重力炸彈射程更遠一點，並且具有精確導引能力。」他隨後在私下接受媒體詢問時證實，所謂的精確彈藥就是JDAM-ER，並且已在3星期前就抵達烏克蘭，開始整合到烏克蘭戰機身上。

JDAM是一種精準型套件，安裝在Mk 80 系列傳統炸彈外，使原本的鐵炸彈，搖身一變成為精確導引武器。它有一個 GPS慣性導航系統 (INS)系統，和一套控制翼面，能夠帶著炸彈滑翔向指定目標。傳統JDAM在脫離戰機後，在落地之前，最遠只能滑行24公里，而增程型的JDAM-ER，有一個更長的機翼，因此滑翔距離拉長到72公里。

接下來的問題是，烏克蘭要用什麼戰機來攜帶JDAM-ER？漢克將軍表示，這不成問題，美國提供的AGM-88高速反輻射導彈 (HARM)也整合到烏克蘭空軍MiG-29和Su-27戰鬥機上。