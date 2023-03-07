2024總統大選有藍綠對決與三腳督不同民調，但也不排除其他勢力異軍突起。前監察院長王建煊6日宣布將出馬參選2024總統，他接受《台灣醒報》總編輯林意玲專訪時表示，台灣如果沒有支持統一的聲音，中國會認為統一無望，有更高機率對台灣動武，「台灣現在非常危險！」被問到他如何獲得年輕人與多數本省籍、反對統一者的選票時，王建煊笑回：「會提出政策爭取支持！」他29日將於台大校友會館宣布參選。

王建煊目前84歲，黨籍為新黨，他明天(8日)將上廣播「POP撞新聞」談清楚參選總統的動機和原因。

「不要看不起我，當然會參選到底！」根據《台灣醒報》報導，王建煊提到，他當初跟蘇貞昌選台北縣長的時候，蘇的競選總部有32個、後援會50幾個，他只有1個競選總部，競選車輛1台，而且只有在總部周圍100公尺掛旗子，讓大家方便找，其他地方一律不掛旗子。結果他拿了80幾萬票，只輸蘇貞昌5萬多票。人家說，如果選舉再晚兩個禮拜他就當選了，還有人建議他用宣傳車「走透透」，他說就起身揮揮手這哪叫走透透啊，都是騙人的。

王建煊表示，其實他10年前就可以出來了，可是他當時一句話都沒有說。「但現在台灣快要完蛋啦！」之前新聞還說軍隊都是外省人，想要把資料都洩漏給老共，這件事除了退輔會主委大罵以外，也沒有很積極的澄清。如果我們軍隊都是這樣的外省人，那台灣還要怎麼打仗？

《台灣醒報》問王建煊，本省人會投你嗎？王建煊說：那又怎樣？我選立委的時候，跟陳水扁、謝長廷同一個選區，我第一高票欸，他們跟我差很多，我的票數多到可以再選1個立委欸，外省人又怎樣？我也是對台灣有很多貢獻的外省人啊。有沒有樁腳什麼的，都是世俗的選舉，我不搞這一套的。

王建煊談統獨立場時指出：因為現在國民黨「不統不獨」，民進黨「獨」，就沒有人講「統」，台灣的候選人應該這3個立場都要有，但現在只有「不統不獨」跟「獨」，這樣我認為台灣很快就會完蛋！中國會覺得台灣沒有救，如果攻打台灣一個禮拜，我們很容易就投降。

「我要跟大陸說和平統一，人家以為我是開玩笑、選舉的花招。」王建煊強調：我會把跟美國買的武器全部停掉，5000億一毛都不要花，包括1.8億的地雷什麼的也是。但我不是跟美國敵對，我跟美國很好的，美國對台灣幫助很大，過去在台灣外匯短缺的時候，1年援助1億美元，持續了15年。美國對我們很好，但中國人不打中國人啊，如果拿美國來說，德州如果要獨立，美國政府會同意嗎？如果我表態後民調不錯，美國人可能會很緊張，覺得奇怪怎麼會跑出這個人？

《台灣醒報》指出，王建煊直言，台灣現在太像美國的哈巴狗，人家講什麼我們就做什麼，民進黨實在是過分差勁，沒有把台灣人民的利益作為優先，但台灣民眾也還沒有覺悟，民進黨根本沒有把台灣人民利益擺在心上，如今只有自己出來選一下，看會怎麼樣。反正我的心就是為了台灣民眾，再這樣下去，台灣很快就完了，你們知道嗎？