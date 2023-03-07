假聲男高音菲利普．賈洛斯基對古樂深深著迷，同時也致力於開拓自己的曲目。（范揚光攝）

疫後法國假聲男高音菲利普．賈洛斯基再度來台，這次將為台灣觀眾演唱《奧菲歐的故事》，行前他也特別抽空和台灣觀眾見面，聊聊對音樂的想法。

賈洛斯基表示，在國外疫情後的音樂廳，很多觀眾還沒適應解封，還不願意回到音樂廳聽現場音樂會，「今天看到台灣有這麼多觀眾對早期的巴洛克音樂有興趣，真的很開心。」

賈洛斯基1978年出生於法國，現年45歲，畢業於巴黎國立高等音樂舞蹈學院。2006年時被《留聲機雜誌》封為明日之星，曾多次獲得法國年度抒情藝術家獎，2008年獲得德國古典回聲獎。

賈洛斯基表示，古樂演奏者的耳朵要很好，有時要有絕對音感，但同時也要有相對的概念，律制和音準有時是一種相對性的對話。

賈洛斯基表示，他很喜歡古樂器的質感，他和多位古樂器演奏家所成立的阿塔瑟斯合奏團，致力呈現古樂的古老質感，那是現代演奏所沒有的質地，而他深深為之著迷。

此外，賈洛斯基表示，作為假聲男高音，不能只待在自己的舒適圈裡，「一般而言，假聲男高音會被認為曲目有所限制，但我認為應該要打開自己，多多嘗試不一樣的東西，我錄製的作品都是我真心想要錄製的曲目，包括舒伯特的藝術歌曲，我認為不能留在自己的舒適圈，要多多往外發展。」

這次賈洛斯基要演唱的曲目，正是另一種突破，是從三位作曲家，包括蒙台威爾第、薩爾托里歐、羅西各自所寫的歌劇《奧菲歐》編排而來。

歌劇《奧菲歐》故事描述奧菲歐為拯救死去的妻子尤麗迪絲，前往冥府向閻王求情。蒙台威爾第、薩爾托里歐、羅西各自所寫的歌劇《奧菲歐》，從不同角度談論這個故事，蒙特威爾第強調奧菲歐在冥府尋找尤麗迪絲的過程，薩爾托里歐與羅西著重在戀人的甜蜜時光，以及尤麗迪絲被毒蛇咬傷的場景。演出將於3月8日在台北國家音樂廳登場，樂團為阿塔瑟斯合奏團。