性生活不協調的情侶真的不可能走得長久嗎？一名女網友透露，她和男友交往初期在床上相當契合，不過後來她卻越來越提不起勁，更不允許男友找別人解決需求，未料，男友竟偷偷在熱可可裡面下藥，試圖點燃她的慾火。貼文一出，眾網友紛紛苦勸分手，不過也有人逆風開嗆：「家裡不煮飯還禁吃外食」。

原PO在校園論壇《Zuvio》發文表示，她和男友交往前半年每天都打得火熱，只要稍有空閒就會在家享受魚水之歡，但後來原PO逐漸失去性致，多次拒絕男友邀約，甚至還抓包男友想約別的女生同樂，至此之後，男友只好「DIY」解決生理需求，原PO大嘆：「我知道他也很痛苦」。

原PO表示，日前男友貼心地泡了一杯熱可可，她喝下沒多久就突然覺得呼吸急促、體溫升高、心跳加速，因此懷疑自己被下藥，經過多次逼供後，男友才終於坦承，「我原本真的很想愛愛，但知道他做這種事情後瞬間解掉，連春藥都阻止不了我」。不過，原PO卻還是將錯攬在身上，認為自己無法滿足男友，才會導致這種事情發生，直說：「談感情好難，什麼都要顧慮到」。

貼文曝光後，一票網友狂勸苦勸原PO分手，紛紛留言，「那種藥亂吃可能會損害身體，還是要查一下什麼藥，考慮要不要繼續交往吧」、「這根本就犯罪行為耶」、「分了吧，2個人性生活不合，放過自己也放過男友吧」、「都給你動手腳了還不分」；然而也有人逆風發言：「要絕食是你的自由，家裡不煮飯你就讓他去吃外食呀」。

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