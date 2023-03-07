馬來西亞網路歌手「四葉草」(朱主愛)外型亮眼又有溫柔甜美的歌聲，年僅19歲就憑藉洗腦神曲《好想你》，紅遍整個華人圈，近年她將演藝重心轉往大陸，打扮越來越有自己的風格，今(7日)四葉草慶祝26歲生日，露出甜美笑容，讓網友獻上一片祝賀聲。

四葉草在IG上傳慶生照，可見頭戴金色皇冠的她，臉上化著精緻妝容，閉著雙眼享受生日帶來的喜悅，天空藍色水手服則襯托她的清新氣質，值得注意的是，她手裡的造型蛋糕有張小卡寫道：「2023接活接到手軟」，對這份真心的祝福，四葉草在貼文表達感激之意：「感謝所有祝福、禮物和愛」，並開玩笑說道：「正式18歲啦」

事實上，不久前四葉草曾發出貼文：「吃飽喝足住穩睡好，別無所求啦」，並發出對鏡自拍照，可見她身穿一件白色上衣，上面有葉子造型做裝飾，打扮非常獨特，此外，四葉草也上傳多張美食照，畫面中的她單手托腮，眼睛看向美食佳餚，還在配文寫道：「我的日常美食打卡」，對待生活相當用心。

然而，四葉草當年推出《好想你》爆紅後，演藝事業便陷入停滯狀態，這些沒工作的時間，寫了80幾首歌都沒被粉絲記住，2020年參加綜藝節目《創造營》，曾自嘲是「待業青年」，但她強調因為有粉絲的支持，才能走到現在，真摯發言讓粉絲看得好心疼。