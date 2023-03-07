根據日前美媒《華盛頓郵報》的報導，美國出售給台灣的66架新造F-16戰機預計在2026年全數交機，不過台灣目前正面臨戰機飛行員不足問題，恐怕需要更多「捍衛戰士」來因應中國大陸犯台的可能性。對此，前立委郭正亮今（7）日就表示，「現在美國和日本的媒體，都不約而同的刊登新聞，都在講我們『台灣對軍隊的掌握度不高』，這會讓美國人震驚『台灣的軍隊管理是出了什麼問題』」。

郭正亮7日在網路直播節目中提到，「飛行員至少要少校以上，才能駕駛這麼貴的飛機」，但很多飛行員到了中校之後，就會報退轉為民航飛行員，因為現在解放軍動不動就到台灣西南周邊繞飛，「我們的飛官就一定要升空警戒，大家就累得要死了」。

郭正亮直呼，「在警戒狀態之下，飛官怎麼可能睡得好，而且飛機是有壽命的」，郭正亮接著爆出，「對中國大陸來說，『繞台』是一個訓練的過程，結果反而是我們飛官的訓練整個被打亂，因為都是臨時升空，都沒有受訓，全部都在做臨時動作」。

郭正亮還點出，「現在美國和日本的媒體，都不約而同的刊登新聞，都在講我們『台灣對軍隊的掌握度不高』，要嘛就是說我們被外省人架空、賣情報，要不然就是說我們飛行員不夠，現在我們又搞出一個外島新聞，軍隊吃不到肉」，郭正亮最後警告，這會讓美國人震驚「台灣的軍隊管理是出了什麼問題」。