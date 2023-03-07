1名女駕駛再停車場內「三進三出」，撞斷1支防撞桿後，又再場內繞了一大圈才終於離場成功。

有這麼難？有名女駕駛在1處停車場要離開，由於位置旁就是出口感應區，她便省事直接右轉，豈料卻壓倒與撞斷2支防撞桿，於是又再出入口旁360度迴轉，再次要出場，卻因車輛左側空間不足只好倒退，過程中還差點撞到1輛等待出場的汽車，最後，她只好在場內繞一大圈後，順利進到感應區內離場，對此，業者也無奈表示，車主損壞防撞桿後不聞不問。

從影片中可見，有名女駕駛上車準備要離開停車場，由於她停的位置鄰近出口柵欄，她便打算直接右轉出去，豈料，先是壓到旁邊的第1支防撞桿，於是倒退再試一次，結果撞斷第2支防撞桿。

於是，女駕駛再次倒退，並且在出入口前360度倒車迴轉，這也讓要進場與離場的2台轎車苦等2分多鐘，正當她要轉出去時，疑似車輛左側空間不足，又開始倒退，差點擦撞一旁等待出場的車輛，最後她在停車場內繞了一大圈後，花了4分多鐘，終於順利感應出場，這樣個狀況也被笑稱像是媽祖的鑾轎一樣「三進三出」。

對此，停車場業者也表示，一般車主發現無法順利轉進去出口感應區時，便會去場內繞一圈，或是換其他的方式，不清楚這名車主在堅持什麼，另外，業者也提到被撞斷的防撞桿，連工帶料1支大概是500元，也表示2支受損的防撞桿只換了1支，第1支僅凹下去，而第2支因為被連根拔起，因此需要做更換，不過事情發生後，業者也很無奈認為，車主弄壞防撞桿也沒有主動向他們聯繫，商討賠償防撞桿的損失。