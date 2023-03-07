由於我們的腦細胞發生了變化，衰老會導致認知能力下降；然而，目前還不清楚這其中有多少是內在的，或者是由阿茲海默症等疾病引起的，為了改善大腦的能量代謝，科學家研究了給一組成年人補充維生素B3的效果。研究人員發現，維他命B3補充劑中的菸醯胺核醣（Nicotinamide riboside, NR）被轉化成為一種參與神經元能量代謝的分子菸鹼醯胺腺嘌呤二核苷酸（Nicotinamide Adenine Dinucleotide, NAD)。他們還觀察到，使用補充劑後，神經元當中與阿茲海默有直接關聯的β類澱粉蛋白顯著的下降。

據《今日醫學新聞》（MNT）5日報導，科學家團隊研究了參與能量代謝的特定分子的作用，稱為煙酰胺腺嘌呤二核苷酸。它對於細胞產生能量至關重要，動物研究有強有力的證據表明，衰老和代謝功能障礙會導致細胞內NAD+的消耗。「因此，有充分的理由表明在大腦中補充NAD+可以對大腦功能產生積極影響。」

這些研究結果先前已於2018年發表在《自然》（Science）期刊上。 除了這一發現之外，該團隊現已發布的數據表明，煙酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）及前軀的菸醯胺核醣（NR）身體內的水平的變化，與胰島素信號蛋白和跟身體發炎有關的分子也相關，而這2者都與阿茨海默症和失智症有關聯性。

相關的實驗研究還有待繼續進行，研究團隊表示：「這是我們現在正在我的實驗室積極測試的東西，對有輕度認知障礙的老年人進行後續試驗，但首先我們想了解在服用補充劑後我們是否能檢測到大腦中菸鹼醯胺腺嘌呤二核苷酸增加，」

「真正有趣的是，我們還發現在服用補充劑後更明確的阿爾茨海默病標誌物β類澱粉蛋白發生了變化。」