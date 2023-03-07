北市一名陳姓男子去年5月爬軍艦岩時，於山頂脫下全身衣物裸體，嚇得其他前往登山的民眾報警處理。士林地院審結，依犯公然猥褻等2罪，各處拘役10日，應執行拘役15日，得易科罰金，緩刑2年，另須支付2萬元罰金。可上訴。

判決書指出，陳姓男子2022年5月16日及同月19日上午6至7時許間，前往北投區軍艦岩登山，卻在山頂上脫下全身衣物並裸露生殖器，嚇得登山民眾報警處理，警方獲報後循嫌查獲陳男，將其移送法辦。

士林地院審理時，法官審酌陳男因為個人經濟及家庭因素，為了排解壓力，竟在更公共場所以全裸，已經破壞社會秩序及善良風俗，也缺乏自重及尊重他人的觀念，實在不該。

法官指出，但考量陳男於準備程序時終於坦承犯行，也具悔意，有意向舉報人尋求原諒並給予補償等情狀，依公然猥褻等2罪，各處拘役10日，應執行拘役15日，得易科罰金1萬5千元，緩刑2年，並需於判決確定的6個月內向公庫支付2萬元。可上訴。