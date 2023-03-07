美銀證券亞太基本金屬部門主管Matty Zhao指出，礦商持續生產大量鋰礦，預期今年供給量將增加38％，市場可能出現供過於求。

相較之下，高盛先前預測，在2022年至2025年，鋰礦供給平均年增33％。

Zhao指出，鋰價自2021年來大幅上揚，刺激全球礦商增設礦場，包括澳洲鋰礦巨頭Pilbara Minerals、全球最大鋰礦商Albemarle，和大陸天齊鋰業（Tianqi Lithium）等。

在此同時，智利化工礦業（SQM）和澳洲礦商Mineral Resources亦不斷拓展現有產能。

此外，花旗的看法與美銀證券相呼應，認為鋰礦經歷兩年嚴重供不應求後，今年鋰市可能出現小幅供給過剩。

在2021年止的2年間，碳酸鋰現貨價攀升5％，達每噸人民幣22.75萬元（約3.28萬美元）。去年11月價格衝上每噸人民幣近60萬元，創下歷史新高紀錄，約是2021年初價格的逾12倍。

Zhao預期近期大陸鋰價將降至每噸人民幣35萬至40萬元之間，全年均價在每噸人民幣40萬元。碳酸鋰價格目前在每噸人民幣38.25萬元左右。

美銀證券預測今年全球電動車需求成長20％，略低於去年水準。Zhao表示，預期今年電動車成長減速的原因之一是去年的基期太高。

大陸逐步終止電動車補助也將影響電動車銷售成長。花旗預期至少影響今年上半年的銷售。美銀證券預估大陸今年電動車需求成長將由去年的95％，放緩至22％。

花旗分析師指出，大陸縮減補貼雖可能影響電動車成長率，但此舉可能造成需求減速，而不是需求萎縮。花旗同時將碳酸鋰三個月目標價由每噸6萬美元下修至4萬美元。