RBA周二決議升息1碼，將官方現金利率從3.35％調高至3.6％。自去年5月啟動升息循環以來，累計調升350個基點。但RBA認為近日數據顯示通膨已觸頂，同時調整未來貨幣緊縮計畫的用語。
RBA總裁洛威（Philip Lowe）在會後聲明中表示，該央行讓通膨回落至目標的決心沒有改變，並認為貨幣政策未來有必要「進一步收緊」。這有別於上個月「需要進一步升息」的說法。
澳洲央行（RBA）7日一如預期宣布升息1碼（25個基點）至3.6％，此為連續第十次調升利率，並創下逾十年新高水平。但RBA釋出偏鴿信號表示，抑制通膨的努力已顯現成效，暗示升息循環將接近尾聲。
RBA周二決議升息1碼，將官方現金利率從3.35％調高至3.6％。自去年5月啟動升息循環以來，累計調升350個基點。但RBA認為近日數據顯示通膨已觸頂，同時調整未來貨幣緊縮計畫的用語。
RBA總裁洛威（Philip Lowe）在會後聲明中表示，該央行讓通膨回落至目標的決心沒有改變，並認為貨幣政策未來有必要「進一步收緊」。這有別於上個月「需要進一步升息」的說法。
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