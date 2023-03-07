RBA周二決議升息1碼，將官方現金利率從3.35％調高至3.6％。自去年5月啟動升息循環以來，累計調升350個基點。但RBA認為近日數據顯示通膨已觸頂，同時調整未來貨幣緊縮計畫的用語。

RBA總裁洛威（Philip Lowe）在會後聲明中表示，該央行讓通膨回落至目標的決心沒有改變，並認為貨幣政策未來有必要「進一步收緊」。這有別於上個月「需要進一步升息」的說法。