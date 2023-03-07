常富寧參與《打怪任務》演出對戲胡宇威。（大愛電視台提供）

常富寧參與《打怪任務》演出對戲胡宇威。（大愛電視台提供）

常富寧在《打怪任務》飾演醫生。（大愛電視台提供）

體育主播常富寧主播形象深植人心，但他從大學時代就開始打工擔任模特兒接觸表演，去年底開始更接拍了不少廣告與戲劇演出，前一齣戲才剛與陳庭妮合作，之後出席商業活動場合又碰上陳庭妮、胡宇威準夫妻檔，沒想到緊接著拍大愛電視的《打怪任務》，就和男主角胡宇威一起演對手戲，讓常富寧忍不住笑說：「能如此密集地在工作場合遇到陳庭妮、胡宇威的機率真的不高，看來，我和這一對真的挺有緣呢！」

常富寧拍攝《打怪任務》期間，因為與胡宇威已經有點熟，再加上體育主播專業上身，兩人拍戲空檔也會聊即將登場的「世界棒球經典賽」，胡宇威很開心地跟常富寧表示一定會抽空買票去現場看他播球賽，讓常富寧受寵若驚直呼「宇威真的是很親切又沒架子」。

常富寧拍殺青戲當天，因為距離經典賽正式開打不到一星期，劇組每位演員及工作人員，甚至醫院裡來看病的民眾，只要見到「體育主播」常富寧的打招呼方式就是：「中華隊加油！」讓常富寧在感動之餘，也熱血沸騰的說「一定會拿出拍這部戲的百分百精神來播報經典賽，希望中華隊能一路闖關、旗開得勝！」

在《打怪任務》是第一次演醫生的戲，常富寧透露揣摩角色時，會想到小時候跟妹妹玩「醫生看病」的遊戲，兩人互相看病，回想當時心態就是「幫妹妹解決問題」，而現在戲中飾演感染管制科主任的角色，面對的又是讓全世界翻轉的COVID-19，需要詮釋的就是「責任感」。

《打怪任務》劇本切合時事，試鏡時常富寧就高度表達希望能參與的意願，真的開拍後，一場對胡宇威說故事的戲，台詞又多又長，導演洪伯豪希望他別拿出主播的專業，反而要求他能儘量說得很生活化，常富寧就利用洗澡時不斷練習，用輕鬆方式緩和胡宇威在劇中低落的心情，拍完後得到導演高度的讚賞與肯定，讓常富寧如釋重負笑說：「我想，我一輩子都不會忘記這個故事吧！」

拍《打怪任務》期間，讓常富寧難忘的趣事還有「換衣服」。劇組貼心準備了帳蓬讓他更換醫師袍，偏偏常富寧身高182公分人高馬大，所以經常自己跑到小房間更換戲服，他也急忙向大家澄清解釋，不是自己特立獨行「因為是過去有過拍婚紗照時，在帳蓬更衣綁手綁腳，覺得格外拘束不舒服留下的陰影啦！」

常富寧《打怪任務》殺青後，立刻要重回電視頻道轉播體育賽事，而且是全世界矚目的「世界棒球經典賽」，全台灣對這屆經典賽的期待很高，他已經很少在電視頻道轉播棒球賽，這次負責轉播「對自己期待也相當高，非常興奮」。不過轉播時是做自己，演戲時則是當別人，常富寧表示，體育主播在準備自己的稿之外，還得詳讀了解各個選手的資料，這些完全可以一手掌控，「但演戲就只能把自己準備好，才能接演對手戲的人變化球。」

經典賽中被球評老搭擋曾文誠點名「啦啦隊要問常富寧」，大家還以為常富寧的帥臉可以直接跟美女圈劃上等號，常富寧笑說，除了統一啦啦隊之外，其實他真的一無所知，但還是很感謝老搭檔幫他打了個廣告，為重回轉播棒球台暖身。

常富寧的人生少不了運動、音樂跟電影，年輕時個性其實就相當敢衝且愛迎接各種挑戰，任何電影類型都愛看，喜歡的導演拍的作品不會錯過之外，喜歡的電影還會特地買回家收藏並反覆觀看，因此埋下熱愛戲劇的種子，也開始接觸演戲。現在，常富寧熱愛生活的方式又多了一項就是「養狗」，最近在山裡撿回了一隻土狗，是人生中的第一隻狗，因為曾經和牠玩太嗨而被誤傷，所以學著跟汪星人相處的心情就是「每天都開心又害怕受傷害」。