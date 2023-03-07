張震（左）去年搭檔黑木瞳擔任金馬頒獎嘉賓。（資料照片）

男神許光漢因台劇《想見你》暴紅，去年底主演電影版《想見你》票房在台破億，作品更在韓國、大陸刮起陣陣旋風，在台上映中的《關於我和鬼變成家人的那件事》票房也朝3億邁進，堪稱新一代票房靈藥。據知，許光漢又拓展演藝版圖，目前他在日本拍攝名導藤井道人的新片《青春》，與金獎卡司合作，魅力席捲全亞洲。

據悉，該片是台日合拍，也會在兩地取景，金馬影帝張震不僅在片中軋一角，更身兼電影監製，這也是他入行30多年首度轉幕後。片中另一位女性主演，正是去年來台參加金馬獎，與張震一同擔任頒發最佳女主角的影后黑木瞳，導演則是曾以《新聞記者》榮獲日本電影學院獎最佳影片的藤井道人，他去年也曾為小松菜奈、坂口健太郎主演《餘命10年》來台宣傳，幕前幕後陣容都相當華麗。

黑木瞳與台灣的淵源頗深，去年她來台受訪時，曾提到最想合作的台灣演員便是張震，原來2人有私交，因為多年前來台宣傳電影時，她受到一位台灣工作人員照顧，爾後結下好交情，這位工作人員正是張震的妻子莊雯如。

今年將迎來第60屆的金馬獎，這部星光熠熠的台日合拍片，預計4月殺青，加上後期製作約半年，是否成為今年金馬獎的頭炮賣點，登上影展開幕或閉幕片備受期待。而許光漢因《鬼家人》再攀高峰，現在還成了許多類型片搶手邀約對象，對於新電影工作，許光漢及張震經紀公司則回應一切以劇組公告為主。