詐騙集團的犯案手法。（警方提供）

新北市汐止警分局日前（2月3日）接獲汐止區南昌郵局通報，稱現場有一名婦人持非本人郵局存簿至郵局臨櫃提領，疑似為提領車手，經郵局人員詢問婦人提領現金之用途時，其無法明確交代，故通報警方到場協助查看。

經警方到場了解，該名林姓婦人（66歲）手持非本人郵局存簿想臨櫃提領現金，並表示係為支付親戚醫藥費所需。警方詢問林婦與該郵局存簿帳戶關係為何，則謊稱為遠房親戚，將提款卡及存摺交由她來保管，並委託至臨櫃提領款項。惟該帳戶經郵局人員查詢交易記錄，發現有多筆巨額匯款及提領記錄，其中較龐大的金流為12萬2,306元、30萬3,955元及91萬1,160元，合計133餘萬元，且帳戶早已遭中華郵政總行設為警示帳戶。而在警方耐心的說明下，林婦仍堅稱自己不是車手，是要幫遠房親戚領錢，但卻又表示多次使用提款卡領取款項後便交付給不認識的人員，因此不知最後贓款去向，全案警方詢後將林嫌依詐欺罪函送士林地檢署偵辦。

警方調查，被害人為高雄的一名楊姓男子（68歲），於今年1月在網路認識一名女性網友，該網友親暱稱呼他為「哥哥」，至此楊男陷入愛情詐騙的陷阱當中，前後一個月共匯款3筆鉅額款項至該名女網友指定的帳戶當中，於2月3日早上才驚覺遭受詐騙前往報案。

汐止派出所所長楊幼暉表示，本案便是經典的假愛情交友詐騙，年長者較沒有識詐觀念，因此往往容易遭受詐騙或者不自覺成為詐欺車手。汐止警分局近期利用各個管道進行識詐宣導，就是為了提升民眾識詐觀念與防詐知能。警方也呼籲民眾有任何詐騙疑慮，可撥打165反詐騙專線或是110報警電話求證。