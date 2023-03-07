時機不好蛋比較值錢？有女子在1處廟裡祭祀虎爺，由於民間信仰，祭拜虎爺要準備供品「生雞蛋」，於是她準備了一盤生雞蛋當作供品祭拜，豈料，當她回頭要拿回供品時，竟然發現生雞蛋不見了，只剩下紅色盤子，讓她直呼「我給虎爺的蛋勒？」；對此網友也笑稱「虎爺吃掉了啦」、「沒關係，虎爺會去找他要回來」。
一名女子在臉書社團「八里」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，女子日前在祭祀虎爺時，準備了一盤雞蛋當作供品，沒想到，當女子要回來取供品時，竟然發現盤子內的雞蛋不見了，只剩下紅色盤子遺留在現場，而一旁紅盤子內的零食與金紙還完整的在現場；對此，原PO也在貼文寫下「我給虎爺的蛋勒？」。
貼文一出，網友笑歪紛紛留言表示「蛋蛋的哀傷」、「因為蛋荒了」、「虎爺吃掉了啦」、「虎爺收到了」、「沒關係，虎爺會去找他要回來」、「踢公北啊！請逞罰在神明面前也敢偷東西的人吧！偷別人的供品回家我就不相信你會吃的開心」、「虎爺餓了」、「時機不好，蛋比較值錢」、「敢偷供品、香油錢會衰運很久」。
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