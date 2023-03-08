鮑爾周二展開兩天國會作證行程，7日先在參議院作證，8日轉往眾議院金融服務委員會報告。他可能重申利率須維持在高檔一段時間，直到通膨問題獲得解決。

鮑爾可能在場上表示，鑒於美國經濟韌性十足，Fed官員可能得將利率升至更高以打擊居高不下的通膨。

高盛銀行分析師表示，鮑爾發言過於鷹派或略偏鴿派，都可能導致金融市場震盪。若他的言論了無新意的話，市場將轉而關注數據表現。

市場十分在意10日出爐的2月就業報告，試圖觀察Fed升息政策是否令勞動市場或整體經濟開始降溫。1月非農就業人口暴增逾50萬，失業率降至3.4％，加上初領失業救濟金人數連七週低於20萬，顯示勞動市場持續強勁。

包括就業在內的數據表現優於預期，加上通膨近日似有復燃跡象，像是1月消費者物價指數（CPI）放緩幅度低於預期、同月個人消費支出（PCE）物價指數不降反升等，這些因素令市場擔憂Fed可能重回激進升息路線。

分析師預期，2月非農新增就業人數將降至20萬人。美國銀行執行長摩尼漢預估，美國經濟第三季恐陷入技術性衰退。

為了對抗通膨飆漲，Fed自去年3月以來連八次升息，將利率升至4.5％～4.75％區間。專家預期，Fed3月21～22日例會應該僅會升息1碼。據CME利率期貨市場顯示，投資人認為Fed升息1碼的機率達70.8％，升2碼機率為29.2％。