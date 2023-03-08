大陸長春市中級人民法院近日公開了一則化學博士投毒案的庭審視頻，投毒者名為孫憶（以下皆為化名），受害人是同事小李，2人是學長學弟關係，小李晚對方1年參加工作，起初孫憶還擔任小李的指導員，雙方年齡相差不大，又在同一個宿舍，在同事眼中2人是一對形影不離的好兄弟，卻因忌妒引發殺機。

綜合陸媒報導，小李工作能力非常強，進入研究所沒多久就得到了上司的認可，研究所很重視小李，短短一年就給小李升了職，成為了其中一個項目的負責人，但是他並不知道，自己的升職加薪會引來如此大的仇怨。

據悉，競爭這個職位的人非常多，孫憶也是其中之一，他在研究所當中算是老資歷，至少比小李更有資格坐上這個位置，而他也聽上司們說過，會提拔他，卻沒想到提拔了小李。這讓孫憶懷恨在心。

而小李也確實能夠勝任這份工作，一接手，他就忙碌了起來，而孫憶是他的下屬，日常任務的工作量也是由小李來安排；孫憶工作量不算特別大，但也比研究所的其餘人員要多，他因此覺得小李是在針對他。

孫憶在法庭表示，小李一天要工作10多個小時，而他也必須跟著一塊工作，他實在是太累了，給他投毒只是想讓自己多休息一些。不過從另外一種角度來講，小李特意給他安排這麽多的工作，也許只是為了讓他打好基礎，爭取日後的提拔機會。

大陸長春市中級人民法院近日公開了一則化學博士投毒案的庭審視頻。（圖／翻攝自微博）

但孫憶選擇了投毒之路，小李也沒有料到會有人向他的水杯投毒，每次都感覺頭暈、頭痛一類的症狀，他去了醫院檢查，醫生也只是覺得他工作時間太久了，影響了休息。

直到有一天小李的女友來到研究所，由於小李需要做一個實驗就讓女友在辦公室等，女友等了許久，有些口乾就喝了一口杯子裡的水，然而她感覺味道跟正常的飲用水不一樣，有點黏，等小李做完實驗後，他就將這件事告訴了小李。

小李覺得奇怪，他這杯水是從飲水機上直接打的，怎麽可能不對勁呢？小李又重新打了一杯水，發現味道真的不一樣，小李將杯子烘幹，發現杯子內部有一些晶體，他一眼就認識了這些晶體。

這種物質名為疊氮化鈉，是一種無色易溶於水的劇毒化學物質，人一旦誤食過量，將會造成死亡後果。自己的杯子怎麽會出現疊氮化鈉呢？小李懷疑有人在給他下毒，能給他下毒的人肯定是實驗室的人，不過小李並沒有跟人結怨，為了弄清楚誰給他下毒，小李在辦公室安了一個監控。

大陸長春市中級人民法院近日公開了一則化學博士投毒案的庭審視頻。（圖／翻攝自微博）

就在他安上監控後不久，投毒者就出現了，只不過這個投毒者戴著一張防毒面具，雖然沒有看到正臉，但是光憑身形小李就認出了孫憶，他實在沒想到朝夕相處的同事會給他下毒。小李也非常的幸運，因為孫憶一共投毒6次，前5次投毒都在200~300M，但是最後一次投毒達到了1.3克，這個劑量足以令人死亡。

孫憶在法庭辯解只想多休息一下，但是他無法解釋最後一次為什麽投這麽大劑量的毒，雖說沒有造成人員死亡，但是殺人未遂依舊構成故意殺人罪。根據《中華人民共和國刑法》第二百三十二條規定：故意殺人的，處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑；情節較輕的，處三年以上十年以下有期徒刑。

經過法庭審理，以故意殺人罪判處孫憶十年有期徒刑。孫憶對此提出了上訴，他始終辯稱只想讓同事休息一下，並不想殺人，而且小李也沒有死亡，所以他不構成故意殺人罪。

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