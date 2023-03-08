為了解決高通膨危機，美國聯準會去年啟動升息循環，但激烈升息似乎無法讓通膨降至目標水準，有著「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）就警告，全球經濟面臨硬著陸風險，最主要的原因在於，通膨與大宗商品價格仍處在高檔，難以回到目標區間。

綜合外媒報導，魯比尼近期再次就目前的經濟現況發表看法，提醒全球央行必須升息至比原先預期更高的水準，才有機會解決難纏的通貨膨脹，「因為大宗商品的價格維持在高檔，通膨數字也很難下降。」

此外，魯比尼也示警，由於許多先進國家的央行都在努力應對相當高的通貨膨脹，因此全球經濟也面臨硬著陸的風險。

魯比尼過去曾精準預言2008年金融危機，對全球經濟政策有獨到見解，他曾提到，當通膨壓力無法消除，又遇上地緣政治風險，全球債務危機與停滯性通膨的風險逐漸升高。

對於未來經濟概況，魯比尼認為，停滯性通膨是全球經濟最大的敵人，「未來十年可能比1970年代更加嚴重，通膨、民間和公共債務與泡沫破裂同時發生，全球在未來十年將進入全新的險境。」