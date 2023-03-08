拜登政府的《晶片與科學法案》（Chips Act）細節，禁止10年內在中國大陸擴產、企業若賺錢美國政府可分享利潤等。資深媒體人陳文茜表示，美國突然要拚晶片在地生產，跟台海爆發危機無關，而是美國思維改變了，白宮不再以美國經濟模式為榮，而是開始學習亞洲經濟模式，由政府帶動產業政策，這部分美國一直沒說出口。

陳文茜在《文茜的世界周報》節目中表示，美國全力推動晶片與科學法案， 主要推動就是美國前眾議院議長裴洛西，以及加州當地議員。當時推動理由是，全球生產晶片主要集中在台灣的台積電，若爆發台海危機，全美國的經濟可能垮掉。但陳文茜也提出質疑，台海危機是不是美國為晶片產業而打造的政治論述？

她說，根本無關台海危機，其實是美國自己需要半導體產業回到美國。美國的看法是，半導體是美國原來的產業，1980年美國開始逐步去工業化後，美國的半導體產業開始慢慢流失，流失最明顯的現象就是在美國的主要大學中，只有加州理工學院、柏克萊大學和麻省理工學院還有教導半導體的科系，因為已經沒有相關的市場需求。

陳文茜指出，美國突然要恢復半導體產業，主要來自於白宮對美國經濟的重新的擘劃，其策劃內容，就是對美國過去40年去工業化的檢討，同時可以看到他的政策方向，美國沒說出口的一句話，「就是不再以美國經濟模式為榮，美國開始學習亞洲經濟模式，就是由政府帶動產業政策。」

陳文茜提到，「過去他們（美國）批評中國的計畫經濟、批評日本政府補貼產業政策，也批評台灣國營事業的不公平競爭。」美國現在回到他們所指控的不公平競爭，美國開始承認亞洲經濟模式，可能是比較好的產業政策，而不是任由自由市場、任由企業在整個市場中追逐最大利潤，來主導美國經濟的模式，所以他們沒說出口的是，「美國經濟思維改變了。」

陳文茜說明，白宮希望其降低通膨法案能夠扶植3大產業，包括半導體產業、電動汽車產業，以及跟氣候變遷有關的清潔能源等相關產業。從美國總統拜登的《晶片與科學法案細則》可看見，美國經濟體系完全由自由經濟進入計劃經濟，美國政府的干預程度前所未見。

紐約時報是非常支持民主黨和拜登的媒體，馬上對晶片法案細則提出質疑，在公布的晶片補助中，政府可補助390億，但要求企業若賺錢，政府可以分享利潤；再者，10年內不可以在中國與俄羅斯投資擴廠，5年內不得實施庫藏股，對美國許多自由市場的信仰者來說是非常愚蠢的。另外規定要成立工會和工資條款，晶片廠的員工也要有育兒福利，營建（蓋工廠）勞工也要比照辦理。

陳文茜認為，美國對申請補助企業的大幅干預下，台積電到美國能申請到的補助，很可能與投資金額不成比例。而台積電創辦人張忠謀最近受訪時也表示，這是一個錯誤的政策，美國在這方面是沒有競爭力的，即使白宮給予390億補助，但加上過多干預，美國半導體產業不會成功。